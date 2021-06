Decreto Sostegni bis: Sciotto (Fapi), rifinanziare Nuova Sabatini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Industria del Senato ha dimostrato, con il voto espresso all'unanimità sulla risoluzione per il rifinanziamento delle misure contenute nella “Nuova Sabatini”, di aver compreso la necessità e l'urgenza di consentire nuovamente alle imprese di accedere ai finanziamenti predisposti da questa norma: al governo chiediamo di farsi carico di trovare al più presto le risorse necessarie per finanziare lo sportello e riavviare la presentazione delle domande di accesso ai contributi. Così il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto, a margine dell'assemblea delle piccole imprese del turismo estivo a Bari. "Si tratta di una norma che ha dato buoni risultati, consentendo a tante imprese di mettere in campo nuovi investimenti e di crescere: per queste ragioni rivolgiamo un accorato appello al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, affinché si attivi per non liquidare questa positiva esperienza, ma di rifinanziarla e casomai potenziarla", ha detto. (Com)