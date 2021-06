Fiumicino: Califano (Pd), potenziamento impianto idrovoro risposta a territorio centrale per regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella di oggi è una notizia che il territorio attendeva da tempo. Quando tre anni e mezzo fa siamo stati eletti in Regione avevamo messo il potenziamento dell'impianto idrovoro di Isola Sacra tra le nostre priorità". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, ex presidente del consiglio comunale di Fiumicino in merito all'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'impianto idrovoro di Isola Sacra. "Questo territorio meritava una risposta dal punto di vista della sicurezza idraulica e idrogeologica. Oggi facciamo un passo in avanti importante in tal senso. Il finanziamento ministeriale che vede la Regione come soggetto attuatore è il risultato di un lungo lavoro che ci ha visti tutti lavorare in un'unica direzione per portare a casa un obiettivo che per noi era fondamentale", conclude.(Com)