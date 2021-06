Spagna: aurotità Concorrenza indagherà su possibili abusi in prezzo elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha chiesto all'Agenzia della concorrenza di indagare su un possibile comportamento anticoncorrenziale da parte delle aziende elettriche dopo il prezzo dell'elettricità è aumentato sensibilmente nelle ultime settimane. Lo ha annunciato la ministra dell'Economia, Nadia Calvino, durante un'intervista a "Cadena Ser", aggiungendo che l'esecutivo sta studiando se è necessario prendere misure per abbassare la bolletta elettrica "a breve termine", anche se non ha specificato se è previsto di agire sul lato fiscale o su altri elementi. Nella giornata di ieri la ministra per la Transizione ecologica e la Sfida demografica, Teresa Ribera, ha aperto la porta a una riduzione temporanea della tassazione applicata all'elettricità, sospendendo alcune delle sue tasse, con l'obiettivo di abbassare la bolletta. L'aumento coincide con l' entrata in vigore della nuova struttura delle fasce orarie. Calvino ha difeso il nuovo sistema di tariffe orarie per la sua "logica" e la sua "utilità" per i cittadini di sapere in quali momenti della giornata l'elettricità è più costosa o più economica. (Spm)