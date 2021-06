Ambiente: Mite su lotta a desertificazione, investire in terra sana è decisione economica intelligente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Restauro. Territorio. Recupero. Ricostruiamo meglio con un terreno sano" è il tema della Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità 2021 che si celebra oggi. Lo ricorda in una nota il ministero della Transizione ecologica (Mite). Indetta dalle Nazioni Unite con una risoluzione del 1995, il focus individuato quest’anno dal Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (UNCcd) pone l’attenzione sul recupero dei suoli degradati. A livello nazionale il contrasto al degrado del suolo e la protezione della terra dalle minacce causate da cambiamenti climatici e sfruttamento delle risorse naturali rappresentano un obiettivo che trova attuazione nel Piano nazionale di ripresa e resilienza recentemente adottato, con investimenti per oltre 300 milioni di euro destinati al contenimento del suolo e ripristino dei suoli utili, oltre alla valorizzazione delle aree protette nelle vicinanze di aree metropolitane con corridoi e reti ecologiche territoriali. Un piano di azione che prevede anche la piantumazione di oltre 7 milioni di alberi per la tutela del verde urbano ed extraurbano. Quasi il 50 per cento di tali fondi sono destinati alle Regioni del Mezzogiorno. (segue) (Com)