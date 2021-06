Regno Unito-Usa: raggiunto accordo su disputa Boeing-Airbus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno raggiunto nella giornata di oggi un accordo per risolvere la disputa sulla questione ultradecennale tra Boeing e Airbus. La tregua mette una pausa a un conflitto andato avanti per 17 anni, due giorni dopo il raggiungimento di un simile accordo tra Unione europea e Stati Uniti. Le due parti avevano battagliato in cause legali parallele presso l'Organizzazione mondiale del commercio sin dal 2004, l'Europa sugli aiuti di Stato concessi a Boeing dagli Usa e quest'ultimi sulla stessa questione applicata però ad Airbus da parte degli Stati europei. La diatriba aveva portato ad una serie di dazi ritorsivi imposti su prodotti provenienti da entrambi i lati dell'Atlantico. La ministra del Commercio britannica, Liz Truss, ha reso noto in un comunicato che entrambe le parti hanno accettato di sospendere questi dazi per cinque anni e cooperare in maniera più ravvicinata per combattere la competizione ingiusta praticata da economie non di mercato.(Rel)