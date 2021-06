Covid: Laforgia (Leu), su stato emergenza Salvini insegue Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre il ministro Speranza auspica che col miglioramento dei dati sui contagi si possa finalmente uscire dallo stato emergenziale, Salvini insegue Giorgia Meloni e la sua propaganda per uscirne subito. Sono due cose diverse. Uscire dallo stato di emergenza è importante anche per una questione democratica, ma non fa bene alla democrazia una politica che quell'emergenza la nega, a fronte di una pandemia. Basti pensare a quanto accaduto in Brasile a causa del negazionismo di Bolsonaro". Lo ha detto a Rainews24 il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. (Rin)