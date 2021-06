Cultura: parco archeologico Colosseo partecipa a giornate Archeologia, tre giorni di attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parco archeologico del Colosseo partecipa anche quest'anno alle Giornate Europee dell'Archeologia (#JEArcheo), istituite dall'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) in Francia e dal 2019 estese all'Europa. Il 18, 19 e 20 giugno il PArCo organizza delle attività speciali che permetteranno, nell'ottica dell'accessibilità, di approfondire le collezioni archeologiche e il patrimonio culturale custodito. Tutte la attività sono incluse nel biglietto di accesso al PArCo ed è necessaria la prenotazione. In programma venerdì 18 alle ore 10:30 l'apertura straordinaria dello scavo in corso sulla Vigna Barberini al Palatino, dove è stata rinvenuta una complessa struttura di età neroniana in cui va forse riconosciuta la cd. cenatio rotunda della Domus Aurea. A lungo identificata con la 'sala ottagona' del padiglione di Colle Oppio, più di recente la sala rotante ricordata da Svetonio è stata riconosciuta ipoteticamente nella possente struttura in opera laterizia indagata sul Palatino. Nella visita sarà possibile conoscere la storia di questo settore del Palatino e i risultati delle più recenti indagini archeologiche, toccando con mano il metodo di indagine stratigrafico. (segue) (Com)