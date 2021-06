Cultura: parco archeologico Colosseo partecipa a giornate Archeologia, tre giorni di attività (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita guidata tattile al Foro Romano è un percorso inedito per toccare con mano il paesaggio del Foro. Mediante un approccio tattile e integrato dei sensi, la visita si concentrerà sulle evidenze archeologiche dell'area e sui momenti più significativi del Foro Romano, oltre alla lettura di brani storico-letterari che aiuteranno a percepire la vita di quest'area centrale della città antica. Dopo l'esplorazione in situ dei monumenti, nella Curia Iulia sarà possibile godere degli eccezionali Plutei traianei, ritrovando quindi i monumenti esplorati nel Foro rappresentati in un documento storico-artistico di eccezionale valore che restituisce in un rilievo storico il paesaggio del Foro Romano. Ai bambini dai 6 ai 12 anni sono invece dedicate le cacce al tesoro alla scoperta del patrimonio del PArCo che permetteranno di conoscere, attraverso il gioco, la storia della nascita della città, la leggenda di Romolo e Remo e della lupa, la flora e la fauna del luogo, esplorando le pendici del Palatino. (segue) (Com)