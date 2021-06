Cultura: parco archeologico Colosseo partecipa a giornate Archeologia, tre giorni di attività (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 18 giugno, ore 10:30, visita dello scavo della Vigna Barberini; appuntamento: Vigna Barberini. Durata dell'attività: 1 ora circa. Per partecipare alla visita è richiesto di indossare scarpe da ginnastica. Alle ore 16:30 e sabato 19 giugno, ore 10:30 visita tattile del Museo Palatino; appuntamento: presso l'Arco di Tito. Durata delle attività: 2 ore circa. Domenica 20 giugno, ore 10:30, visita tattile del Foro Romano; appuntamento: Tempio del Divo Giulio nel Foro Romano. Durata dell'attività: 2 ore circa. Sabato 19 e domenica 20 giugno, ore 16:45, cacce al tesoro per bambini alle pendici del Palatino; appuntamento: Foro Romano, presso la Basilica Giulia, inizio del percorso lungo le pendici del Palatino. Durata: 90 minuti circa. Tutte le attività sono incluse nel biglietto di accesso al PArCo: per acquistare il biglietto d'ingresso al PArCo visitate la pagina dedicata del sito; i posti sono limitati, per partecipare alle attività è obbligatoria la prenotazione via mail. (Com)