Turismo: Sciotto (Fapi), incentivare investimenti privati per riqualificazione litorali

- Il turismo estivo è una risorsa per il Paese che deve essere incentivata in quanto contribuisce alla crescita economica ed occupazionale in una fase di grande difficoltà sociale. Così il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto, a margine dell'assemblea delle piccole imprese del turismo estivo a Bari. “Opportuno sostenere anche gli investimenti privati per la riqualificazione dei litorali e delle coste per dare la possibilità a nuove imprese di crescere e attrarre in Italia nuovi flussi turistici: anche in Puglia, come in Campania, Calabria e Sicilia, siamo pronti a confrontarci con la regione per avviare iniziative volte ad incentivare progetti imprenditoriali legati alla riqualificazione dei luoghi balneari”, ha detto, sottolineando la necessità di “contribuire alla valorizzazione e alla crescita del Mezzogiorno che può far leva sul patrimonio delle bellezze naturali". (Com)