Albania: ambasciatore Osce Del Monaco, contrasto a tratta esseri umani richiede sforzi congiunti

- I cambiamenti non avvengono con l'impegno di una sola istituzione e per questo è importante il segnale inviato dalla conferenza odierna contro il traffico di esseri umani. Lo ha dichiarato il capo della rappresentanza dell'Osce in Albania, ambasciatore Vincenzo Del Monaco, in apertura di un evento organizzato oggi a Tirana sul fenomeno del traffico internazionale di esseri umani. "Nonostante l'accordo epocale del 2000, il Protocollo di Palermo per la prevenzione, la soppressione e la punizione dei trafficanti di esseri umani, questa piaga persiste e sono stimate 25 milioni di persone vittime in tutto il mondo di lavoro forzato e abusi sessuali", ha dichiarato l'ambasciatore secondo cui la maggior parte di queste sono "donne e bambini". Le diseguaglianze sociali ed economiche, secondo Del Monaco, sono una delle principali cause del perdurare di questo fenomeno che "minaccia la democrazia e la sicurezza". (segue) (Alt)