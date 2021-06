Albania: ambasciatore Osce Del Monaco, contrasto a tratta esseri umani richiede sforzi congiunti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore ha quindi sottolineato il recente successo dell'Albania nell'esercizio della sua presidenza di turno dell'Osce, mentre l'aver ottenuto un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza Onu per il biennio 2022-2023 può offrire "un grande contributo" al lavoro su queste sfide. "L'Albania ha costruito un quadro legale solido per condannare i trafficanti di esseri umani e per mettere in carcere gli autori di queste violazioni", ha dichiarato il capo della rappresentanza Osce a Tirana auspicando al contempo l'iniezione di "nuove energie" per aumentare i risultati nel contrasto di tale fenomeno. (Alt)