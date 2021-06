Foggia: sfruttamento nelle campagne, sette arresti dei carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vasta operazione anti-caporalato dei carabinieri nel Foggiano, finiscono nei guai sette persone, controlli in cinque aziende agricole. Dalle indagini dei militari sarebbero state accertate e documentate le condizioni di sfruttamento cui sarebbero stati sottoposti numerosi braccianti africani provenienti dagli insediamenti di Borgo Mezzanone e del Ghetto di Rignano, assunti da una locale cooperativa “schermo” operante sotto una cornice di apparente legalità nella gestione dei rapporti di lavoro, data dalla sola comunicazione di assunzione Unilav, successivamente destinati a titolo oneroso ad altre aziende agricole per raccogliere i pomodori nelle province di Foggia e Campobasso, tutti in precarie condizioni igienico-sanitarie e in forte stato di bisogno. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia e condotte dai militari, hanno preso spunto dalla denuncia sporta da due cittadini della Guinea Bissau che lamentavano le condizioni di sfruttamento cui erano sottoposti - da un tale “Nicola” successivamente indagato e destinatario dell’odierna misura - per la raccolta di prodotti agricoli nelle campagne del Foggiano. Dalle condizioni di sfruttamento che hanno fatto emergere le due vittime, i carabinieri riuscivano a disvelare il sistema apparentemente legale, volto ad eludere i controlli, che avevano ideato gli odierni indagati, tutti consapevoli delle dinamiche illegali sottese. (segue) (Ren)