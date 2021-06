Foggia: sfruttamento nelle campagne, sette arresti dei carabinieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare due agricoltori foggiani dopo aver creato la società fittizia che sarebbe stata funzionale a garantire una facciata di regolarità all’operazione, tramite un cittadino senegalese dimorante nella baraccopoli di Borgo Mezzanone avrebbe reclutato o fatto reclutare centinaia di connazionali anche nel Ghetto di Rignano, per condurli a raccogliere pomodori presso i propri terreni i terreni di altre aziende committentia bordo di furgoni e autovetture vetuste. Servizi di osservazione e pedinamento sarebbero bastati ai carabinieri per comprendere le dinamiche: i braccianti africani venivano prelevati dalla baraccopoli di Borgo Mezzanone e Ghetto di Rignano e da lì, a bordo di precari automezzi, venivano trasportati, dietro pagamento al vettore in alcuni casi della cifra simbolica di cinque euro, nelle campagne di Manfredonia, Stornara, Foggia Borgo Incoronata, San Severo, Ordona (Fg) ed il comune molisano di Campomarino per essere impiegati a ritmi estenuanti, senza i previsti dispositivi di protezione individuale e soggetti a controlli serrati da parte dei caporali. La chiara fotografia della situazione ha permesso di avviare l’indagine condotta da marzo 2020 a Febbraio 2021, attraverso numerosissimi servizi di osservazione, controllo e pedinamento, anche con il fondamentale ausilio delle attività tecniche d’intercettazione telefonica, nonché dalle escussioni degli lavoratori e degli accessi ispettivi presso le aziende con successiva analisi della documentazione grazie alle quali è stato possibile cristallizzare il sistema di intermediazione e sfruttamento creato funzionale solo a garantire profitto per gli ideatori a svantaggio dei cittadini africani sfruttati. (segue) (Ren)