Slovacchia: ministro Interno resiste a mozione di sfiducia

- Non è passata la mozione di sfiducia contro il ministro dell'Interno slovacco, Roman Mikulec. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Tasr". I favorevoli alla sfiducia sono stati 53 deputati su 135 presenti, mentre hanno votato contro in 72 e dieci sono state le astensioni, tra le quali si segnalano due parlamentari del partito di maggioranza Siamo una famiglia (Sme Rodina). La votazione si è svolta al termine di un dibattito che è durato due giorni. Già in precedenza l'esecutivo aveva difeso Mikulec. Le accuse rivoltegli dall'opposizione sono "una serie di teorie non provate e cospiratorie, miranti a dare al pubblico l'impressione che le forze dell'ordine stiano agendo sotto pressione politica", ha afferma il governo in un recente comunicato. L'opposizione voleva che il ministro fosse rimosso in ragione di presunte intimidazioni alle forze dell'ordine, legate a una serie di casi oggetto di indagine. A promuovere la mozione di sfiducia è stato in particolare il partito Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd), guidato dall'ex premier Robert Fico. (Vap)