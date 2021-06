Regno Unito: governo considera abolizione quarantena all'arrivo per vaccinati contro Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico starebbe considerando la possibilità di abolire la quarantena all'arrivo in Inghilterra dei residenti nel Regno Unito che abbiano ricevuto entrambe le dosi di una delle vaccinazioni anti Covid. Questo secondo indiscrezioni riportate dal quotidiano "The Guardian". Secondo quanto si apprende, il governo starebbe considerando cambiamenti all'attuale sistema di restrizioni "a semaforo" per i viaggiatori in arrivo in Inghilterra, anche in considerazione del fatto che i Paesi nella "lista verde" sono poco più di una manciata e che Whitehall vorrebbe gradualmente riaprire ai viaggi internazionali limitando il più possibile il rischio di importazione di nuove pericolose varianti del Sars-Cov-2. I viaggiatori che avrebbero ricevuto entrambe le vaccinazioni pertanto potrebbero viaggiare anche in Paesi in lista gialla senza dover rispettare un autoisolamento di 10 giorni presso il proprio domicilio all'arrivo. L'idea sembra aver incontrato il favore del ministro della Salute Matt Hancock, in seguito anche all'annuncio fatto nei giorni passati secondo cui la vaccinazione sarà resa obbligatoria per gli operatori delle case di riposo. (Rel)