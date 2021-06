Marocco: visita informale del capo dell'ufficio politico di Hamas Haniyeh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita in Marocco di una delegazione del movimento islamico Hamas, guidata da Ismail Haniyeh, capo dell'ufficio politico del gruppo che ha preso il via ieri "non è ufficiale". Lo ha detto una fonte al quotidiano marocchino "Hespress", rispondendo a quanto riportato dai social, secondo cui si tratterebbe di una visita ufficiale. Haniyeh, infatti, sarà ricevuto dagli esponenti del Partito giustizia e sviluppo, da cui è stato invitato, presso la residenza del primo ministro nel quartiere Amirat, a Rabat. La fonte ha spiegato che la visita rientra nel quadro delle consultazioni tra Hamas e alcuni partiti marocchini. La stessa fonte ha sottolineato che la visita di Haniyeh a Rabat è una risposta a chi ha messo in dubbio la posizione ufficiale marocchina sulla questione palestinese dopo la firma dell'accordo di normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Marocco e Israele.(Res)