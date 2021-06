Roma: Becchetti (Lega), priorità Raggi? Dare soldi a influencer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ecco le priorità della Raggi: invece di dare risposte alle emergenze in città, dai rifiuti in poi, e prendere atto di non avere più i numeri per amministrare, fa un contratto ad un influencer e a un fotografo, 5 mila euro a testa per realizzare 150 storie e una ventina di reels, per svecchiare il canale Instagram del Comune". Lo dichiara, in una nota, il coordinatore romano della Lega, Alfredo Becchetti. "Non è raccontando una Capitale di carta - spiega - che i romani rivaluteranno 5 anni di devastazione. Basta giocare: con Michetti e Matone andremo oltre queste sistematiche prese in giro"(Com)