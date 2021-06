Grecia: Parlamento approva nuova legge sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento di Atene ha approvato, con i soli 158 voti del partito governativo Nuova democrazia (Nd), il pacchetto di leggi per la riforma del mondo del lavoro. Tutti i partiti dell'opposizione hanno votato in senso contrario al provvedimento generale, pur sostenendo in maniera diversa alcuni articoli singoli della nuova normativa. I sindacati del Paese hanno indetto uno sciopero di 24 ore per protestare contro il controverso provvedimento voluto dal governo di centro-destra. Il premier Kyiriakos Mitsotakis ha difeso ieri in aula il provvedimento, osservando come l'attuale legge greca sul lavoro non includa previsioni "per il cambiamento" come ad esempio riguardo il telelavoro e per i genitori con figli a carico. Il nuovo provvedimento, secondo Mitsotakis, "introdurrà alcune regole nella giungla" e creerà "un ambiente lavorativo moderno" in Grecia. (segue) (Gra)