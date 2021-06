Grecia: Parlamento approva nuova legge sul lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le modifiche annunciate, l'introduzione di un permesso di paternità per i nuovi genitori maschi che sarà di 14 giorni; i nuovi padri saranno inoltre protetti dai licenziamenti per un periodo di sei mesi. Il premier greco ha poi sottolineato come l'attuale regolamentazione degli scioperi danneggi le vite delle persone, in quanto vengono effettuati anche quando sono giudicati illegali dai tribunali. Secondo Mitsotakis, si punta quindi a cambiare una situazione ormai superata che esiste dal 1982. "Dieci saggi cambiamenti sono inclusi in questo documento", ha spiegato il premier ellenico, parlando di "cambiamenti che aiuteranno l'economia e la società greca a prendere il ritmo rapido del resto dell'Europa e dei nostri tempi". (Gra)