Difesa: Armenia e Russia discutono dispiegamento militari al confine con l'Azerbaigian

- I ministri della Difesa di Armenia e Russia, Vagharshak Harutyunyan e Sergej Shoigu, hanno discusso del possibile dispiegamento di guardie di frontiera russe in una serie di sezioni del confine armeno-azerbaigiano. Lo ha riferito l’ufficio stampa del dicastero di Erevan, secondo cui il dispiegamento delle truppe dovrebbe avvenire nelle province di Gegharkunik e Syunik. Harutyunyan ha osservato che l’Armenia rispetta gli appelli delle strutture degli Stati partner per risolvere pacificamente la questione del confine e ha aggiunto che la posizione di Erevan è immutata: i rappresentanti delle Forze armate dell'Azerbaigian "devono lasciare i territori sovrani del Repubblica di Armenia senza precondizioni." Harutyunyan e Shoigu hanno anche discusso delle attività delle forze di pace russe in Nagorno-Karabakh, della cooperazione armeno-russa nel settore della difesa e di una serie di questioni relative ai problemi regionali. (Rum)