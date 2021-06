Romania: Parlamento approva partecipazione esercito a task force Takuba nel Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Romania ha autorizzato la partecipazione dell'esercito romeno con forze, mezzi e attrezzature alla task force Takuba nel Sahel, sotto la guida della Francia, a partire dal quarto trimestre del 2021. Lo riferisce l'agenzia romena d'informazione "Digi 24". Ci sono stati 346 voti a favore, due contrari e due astenuti. Il 15 giugno le commissioni Difesa della Camera dei deputati e del Senato hanno espresso parere favorevole dopo aver analizzato la lettera del presidente della Romania su questo argomento. Secondo il rapporto la partecipazione dell'esercito romeno con forze, mezzi e mezzi alla missione Takuba è approvata per il 2021 con uno staff di 50 soldati. I fondi finanziari necessari per la preparazione e l'esecuzione di questa missione sono forniti dal bilancio del ministero della Difesa per il 2021. Nel marzo 2020 un gruppo di 13 Stati ha annunciato la creazione della task force Takuba per combattere i gruppi terroristici nella regione di Liptako, alla confluenza di Mali, Niger e Burkina Faso. (Rob)