Fiumicino: il 2 giugno al Baubeach di Maccarese il Festival dello yoga

- Lunedì 21 giugno: una data che tutti i praticanti dello yoga hanno a cuore. Si tratta della giornata mondiale dello Yoga e in tutte le parti del mondo si celebra praticando e festeggiando il senso dell'unione con l'universo che questa disciplina riesce a creare. Al Baubeach di Maccarese, da sempre sede di pratiche olistiche, dalla mattina alla fine della giornata, si festeggia il Festival dello Yoga in una cornice meravigliosa, regalata dal mare e dallo spazio naturale circostante, arricchito dalle splendide Opere astratte dell'Artista Karen Thomas che faranno da scenario magico all'evento. (segue) (Com)