Fiumicino: il 2 giugno al Baubeach di Maccarese il Festival dello yoga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pratica partirà dalle 10.00 del mattino, articolando lungo il corso di tutta la giornata diverse lezioni, offerte da VitalaYoga e da altri maestri. Ogni sessione sarà ispirata ad un Elemento della Natura e accompagnato dai ritmi ancestrali: tutto questo verrà tradotto in colore, attraverso una performance di Karen Thomas che realizzerà una tela lunga dieci metri e alta un metro e sessanta, via via che le lezioni avranno corso, lavorando sul concetto di unione, sul flusso comunicativo tra l'Arte e il Movimento, tra l'Arte e la Natura, tra l'Arte e il respiro vitale del Pianeta. (segue) (Com)