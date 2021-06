Fiumicino: il 2 giugno al Baubeach di Maccarese il Festival dello yoga (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricerca pittorica di Karen Thomas, che nello scenario del Baubeach ha trovato una singolare modalità di espressione con la Mostra Permanente "Ora o Mai più", ispirata alla tutela dei tre elementi fondamentali da proteggere, Aria, Acqua e Terra, mediante la decorazione di trenta ombrelloni marinari divenuti una installazione attraverso la quale le persone possono ripercorrere il pensiero di menti celebri a favore della tutela ambientale, ripararsi dal sole e ammirare la meravigliosa fusione con l'ambiente circostante, si fa quindi complice della ricerca di chi insegna e pratica lo Yoga di un equilibrio con il sé e con l'universo, attraverso il respiro della consapevolezza e della cura. Sarà una occasione meravigliosa di condivisione, per provare diversi tipo di Yoga e anche avvicinarsi alla visione poetica dell'Arte, in cui la stessa pittura diviene atto logico di unione e di aspirazione alla bellezza e alla pace. (segue) (Com)