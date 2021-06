Fiumicino: il 2 giugno al Baubeach di Maccarese il Festival dello yoga (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti temi molto legati alla filosofia del Baubeach, luogo eutopico, ovvero "buon luogo", un luogo che da immaginario si trasforma in reale, con scenografie naturali per i percorsi di socializzazione dei cani, con regole contro le regole abituali, proposte innovatrici per l'approccio etologico e l'approccio all'ambiente, dinamiche di sfaldamento della abituale sovrastruttura che ci portiamo dietro riguardo la relazione con le altre Specie, in particolare con il cane. Per facilitare il rapporto negli anni è nato anche un Dipartimento Sportivo Cinotecnico, definito Bau deep breath, fare yoga con il cane accanto e renderlo partecipe del proprio momento di serenità e benessere: per questo durante il Festival si potrà accedere alle lezioni con il proprio cane, ma anche gioire della vicinanza della gioia degli altri cani, liberi e felici, presenti. (Com)