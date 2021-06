Russia-Usa: Cremlino, vertice Putin-Biden positivo, restano divergenze su Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo degli Stati Uniti Joe Biden hanno avuto l'opportunità di esprimere le loro posizioni al vertice di ieri a Ginevra. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "Il vertice è stato efficace, soprattutto perché i leader hanno avuto l'opportunità di dichiarare direttamente le loro posizioni l'un l'altro, per capire più o meno dove possono interagire e dove al momento il dialogo non funzionerà a causa della divergenza categorica di opinioni", ha detto Peskov all’emittente radiofonica " Echo Moskvj". Fra questi temi di divergenza c’è la Bielorussia. "È stato affermato che questo è proprio il tema in cui, probabilmente, non è necessario cercare di avvicinare le posizioni: al momento è impossibile", ha detto Peskov. "C'è stato molto lavoro duro, il vertice è stato preceduto da lunghi preparativi sia da parte russa che da parte statunitense. Sin dall'inizio abbiamo messo in guardia contro le aspettative dal vertice, ma ora possiamo dire, essendo eccessivi per la valutazione del presidente prima di tutto, che è stato piuttosto positivo", ha detto Peskov. (Rum)