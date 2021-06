Repubblica Ceca: sondaggio elettorale, Pirati e Stan in testa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di opposizione ceca formata dal Partito pirata e da Sindaci e indipendenti (Stan) è in testa a un sondaggio. Si tratta di una rilevazione compiuta dall'agenzia Data Collect per l'emittente "Ceska televize". Questa alleanza totalizza il 25,5 per cento, mentre il partito del premier Andrej Babis, Ano, arriva secondo con il 20,5 per cento. Insegue a stretto giro la coalizione Spolu, composta dal Partito democratico civico (Ods), dall'Unione cristiana e democratica (Kdu-Csl) e da Tradizione responsabilità prosperità 09 (Top 09), con il 19,5 per cento. Il partito di destra Libertà e democrazia diretta (Spd) ottiene il 10,5 per cento, seguito dal Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm), che arriva al 5,5 per cento. Rasenta la soglia di sbarramento del 5 per cento il Partito socialdemocratico ceco (Cssd), attualmente al governo con Ano. Lo stesso vale per la neoformazione dell'ex ufficiale di polizia Robert Slachta, Prisaha (giuramento). (Vap)