- "Abbiamo tre avversari di centrodestra in questa campagna elettorale. A Roma la giunta e la sindaca Raggi hanno posizioni molto diverse da quelle del M5s nazionale e si sono caratterizzati per inefficienza e una linea conservatrice. C'è un assessore al Bilancio che è un emulo della Thatcher". Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco Roma intervenuto su La7. (Rer)