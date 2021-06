Regno Unito: numero di cittadini Ue in cerca di lavoro diminuisce di un terzo dopo Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di cittadini dell'Ue in cerca di lavoro nel Regno Unito è diminuito di un terzo da quando il Paese è definitivamente uscito dall'Unione europea, secondo uno studio pubblicato dal quotidiano "The Guardian". Dati forniti dal sito "Indeed", specializzato in offerte di lavoro, mostrano come gli europei che cercano lavoro nel Regno Unito sarebbero calati del 36 per cento nel mese di maggio rispetto ai livelli medi osservati nel mese di maggio 2019, mentre i cali più vistosi si sono osservati nel settore della ristorazione, nell'assistenza agli anziani e nel personale da magazzino, settori che hanno registrato cali di oltre il 40 per cento. Il rapporto suggerisce che le nuove dure regole sull'immigrazione dei cittadini Ue in seguito alla Brexit stanno avendo un netto impatto sul mercato del lavoro britannico, potenzialmente superiore a quello della pandemia, dato che il drastico calo di interesse nel mercato del lavoro britannico non si osserverebbe in altre economie comparabili, dove il calo osservato è intorno all'1 per cento. Il dato arriva insieme all'osservazione delle associazioni di categoria rappresentanti delle imprese, le quali riportano che vi sia una carenza di personale soprattutto nel settore della ristorazione e quello del commercio al dettaglio. Sono circa 1,3 milioni i lavoratori non britannici che hanno abbandonato il Paese dall'inizio della pandemia. (Rel)