Francia: presidente authority energetica, necessarie rinnovabili e nucleare

- La Francia ha bisogno di energia nucleare e delle rinnovabili. Opporle è una "bugia" e una "sciocchezza". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" il presidente della Commissione di regolamento dell'energia, Jean-Francois Carenco. Secondo il presidente della Commissione, alcuni tipi di rinnovabili come l'idrogeno e l'idrolisi hanno ancora prezzi troppo alti, per questo l'eolico e il solare devono essere sviluppati. "Il solare è a buon mercato, ma prende troppo spazio: per costruire l'equivalente si un reattore nucleare Epr bisognerebbe disporre di pannelli fotovoltaici sull'equivalente di 7.500 campi di calcio", afferma Carenco, spiegando che si continuerà a "cercare spazio e continuare la ricerca per aumentare la produttività" anche se il fotovoltaico da solo non basterà. Per questo è necessario concentrarsi anche sull'eolico. "La Francia ha un numero di eoliche per chilometro quadrato cinque volte inferiore rispetto alla Germania e 3,3 volte in meno della Danimarca. C'è ancora posto. È necessario che ognuno faccia uno sforzo", ha detto Carenco. (Frp)