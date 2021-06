Singapore: ministero della Forza lavoro, occupazione cresce di 12.200 unità nel primo trimestre del 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I comparti orientati all'esportazione, come quello manifatturiero, tuttavia, dovrebbero andare bene”, ha detto Tan, ribadendo che "pur rimanendo prudenti, siamo cautamente ottimisti, perché i settori esterni, in termini di esportazioni, assisteranno a una buona ripresa”. Inoltre, il Mom sostiene che i tassi di disoccupazione abbiano continuato a migliorare, pur rimanendo elevati a marzo, attestandosi al 2,9 per cento. Il tasso di disoccupazione di lunga durata dei residenti, che si riferisce alle persone che sono state disoccupate per più di sei mesi, è rimasto invariato all'1,1 per cento. Il numero di posti di lavoro vacanti, invece, è aumentato ulteriormente a 68.400 unità nel mese di marzo, in particolare nel settore manifatturiero, nella pubblica amministrazione e nell'istruzione, nelle costruzioni, nell'informazione e nelle comunicazioni, così come nei servizi finanziari. (Fim)