Tlc: via libera Agcm a Cellnex Italia per acquisizione di 9.100 siti di Ck Hutchison

- La multinazionale spagnola di Telecomunicazioni, Cellnex, ha ricevuto il via libera dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) all'acquisizione da parte di Cellnex Italia di Ck Hutchison Networks, che gestisce 9.100 siti di telecomunicazioni per l'operatore mobile WindTre. L'affare fa parte dell'accordo quadro annunciato nel novembre 2020 per acquisire i 24.600 siti di CK Hutchison in sei paesi europei (Austria, Irlanda, Danimarca, Svezia, Italia e Regno Unito). L'accordo, dal valore complessivo 10 miliardi di euro, prevede, inoltre, la realizzazione di circa 5.300 nuovi siti, 900 dei quali in Italia, nei prossimi otto anni con un investimento aggiuntivo di 1,1 miliardi di euro. "Valutiamo molto positivamente il via libera delle autorità della concorrenza che ci permetterà di continuare a sviluppare la nostra attività in Italia e di offrire un servizio ancora migliore ai nostri clienti a beneficio del mercato", ha riferito la società spagnola in una nota. (Spm)