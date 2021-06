Covid: Sileri, piccola proroga stato d'emergenza ha senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo stato di emergenza "bisogna valutare quanto deve essere prolungato. E’ evidente che il peggio è alle spalle, ma valutare un modesto prolungamento dello stato di emergenza può aver senso perché dobbiamo completare la campagna vaccinale e gli sforzi maggiori si dovranno fare se ci dovesse essere un calo della richiesta di vaccinazione e quindi dovremo andare quanto più vicino ai nostri cittadini per convincerli alla vaccinazione per poter raggiungere la protezione di gregge". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri (M5s), intervenuto su Radio Cusano. "Inoltre, lo stato di emergenza ha un’attualità ed importanza a maggior ragione per il periodo autunnale perché è verosimile che col progredire della vaccinazione e il non arrivo di ulteriori varianti più pericolose staremo come stiamo oggi, ma non possiamo saperlo con certezza. Per questo - ha concluso - prorogare lo stato di emergenza ci dà delle garanzie. Se poi ad ottobre avremo messo il virus ko in Italia allora è chiaro che lo stato di emergenza potrà essere interrotto”.(Rin)