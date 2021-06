Trasporti: Zannola-Piccolo (Pd), tutelare i lavoratori del Tpl, non solo a parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei prossimi giorni inoltreremo un' interrogazione capitolina alla sindaca Virginia Raggi e all'assessore alla Città in Movimento Pietro Calabrese per chiedere su quali passi concreti, e non solo di facciata, saranno compiuti per salvaguardare i lavoratori del Trasporto Pubblico". Lo dichiarano, in una nota congiunta, Giovanni Zannola e Ilaria Piccolo a seguito dell'ennesima vile aggressione subita da un verificatore dell' azienda Atac di Roma Capitale, nei giorni scorsi sulla linea 507 che copre la tratta Anagnina-Grotte Celoni. "È inaccettabile che un lavoratore venga a preso a pugni con la sola colpa di svolgere la propria mansione" servono oramai urgenti risposte dall'amministrazione pentastellata, ulteriori ritardi non sono più tollerabili", dichiara Leonardo Di Matteo, responsabile trasporti del Partito democratico di Roma. (segue) (Com)