Trasporti: Zannola-Piccolo (Pd), tutelare i lavoratori del Tpl, non solo a parole (2)

- Il segretario e il presidente del Circolo Pd Atac, rispettivamente Claudio Chiovenda e Margherita Bruno, nell'esprimere "profonda solidarietà al lavoratore vittima dell'aggressione" che gli costerà diversi giorni di prognosi, si associano altresì alla proposta avanzata dai sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl di istituire una sorta di 'Daspo' urbano per impedire alle persone violente di danneggiare i lavoratori. L'inasprimento delle pene da solo, però, non basta: "Il Partito Democratico si attende dall'attuale Giunta capitolina un programma volto alla prevenzione di simili accadimenti", concludono i dem Zannola e Piccolo. (Com)