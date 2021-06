Serbia-Regno Unito: prosegue la visita a Belgrado del segretario alla Difesa Wallace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la visita avviata ieri in Serbia dal segretario britannico per la Difesa Ben Wallace. Secondo quanto riferisce la stampa locale, Wallace assisterà oggi insieme all'omologo serbo, Nebojsa Stefanovic, all'esercitazione Platinasti Vuk che si tiene a Bujanovac, nel sud del Paese. I due ministri hanno deposto stamane delle corone di fiori presso il cimitero militare del Commonwealth e l'Ossario commemorativo dei difensori di Belgrado 1914-1918. Nella giornata di ieri Wallace e Stefanovic hanno avuto un colloquio a due, dove al centro è stata la cooperazione nel settore della difesa. Stefanovic ha affermato che la prima visita di un ministro della Difesa britannico in Serbia è di importanza strategica, non solo per i due ministeri, ma anche per lo sviluppo delle relazioni complessive tra i due Paesi. Wallace ha affermato che Regno Unito e Serbia hanno un " futuro luminoso nel rafforzamento della partnership", secondo quanto riferisce una nota del dicastero serbo. (segue) (Seb)