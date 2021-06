Serbia-Regno Unito: prosegue la visita a Belgrado del segretario alla Difesa Wallace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'incontro, i due ministri hanno firmato un accordo sul miglioramento della cooperazione tra Serbia e Regno Unito nel campo della difesa. Wallace, che in precedenza aveva incontrato il presidente serbo Aleksandar Vucic, ha affermato che la sua visita "si basa sulla precedente cooperazione con la Serbia". "Mentre dico questo, quasi 70 soldati britannici stanno conducendo un'esercitazione insieme ai soldati serbi in Serbia. È molto importante per noi avere buoni partner nei Balcani, partner forti, e la Serbia è un Paese con cui possiamo collaborare ancora di più e lavorare di più per il nostro reciproco vantaggio", ha detto Wallace. (Seb)