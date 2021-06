Roma 2021: Gualtieri, per emergenza casa e occupazioni giunta Raggi non ha fatto niente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un sindaco non può voltarsi dall’altra parte quando ci sono problemi. C’è una emergenza casa e una emergenza occupazioni e le due cose non si risolvono, anzi, in questi anni la politica per la casa è stata ferma. Non è stato fatto nulla, neanche spendere i soldi che abbiamo dato noi, quando ero al governo, in emergenza”. Lo ha detto il candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenuto su La7. “Noi abbiamo proposto un piano di sgomberi che si chiama ‘da casa a casa’ per trovare soluzioni concrete. Per chi ne ha diritto, ovviamente”, ha aggiunto Gualtieri. “A Roma ci sono centinaia di edifici abbandonati e indisponibili e poi, contemporaneamente, non abbiamo spazi e luoghi per lo svago e i servizi ai cittadini. (Rer)