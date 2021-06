Rifiuti: Europa verde Roma, no a riapertura e ampliamento discarica di Albano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Europa Verde partecipa e sostiene la manifestazione organizzata dall'Associazione Salute Ambiente Albano nella giornata di sabato 19 giugno, dalle ore 10, davanti all'ingresso della discarica di Roncigliano. La soluzione del trattamento dei rifiuti a Roma e nel Lazio non passa per la proposta irricevibile di riaprire e allagare la discarica di Albano. Così come non è pensabile riaprire o utilizzare quelle di Colleferro, di Colfelice e di Magliano. Le proposte del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani non tengono in considerazione che quei territori del Lazio hanno già subito per decenni la 'violenza' sulla salute e sull'ambiente a causa delle discariche". Questa la denuncia di Nando Bonessio e Guglielmo Calcerano, co-portavoce dei Verdi del Lazio e di Roma. (segue) (Com)