Rifiuti: Europa verde Roma, no a riapertura e ampliamento discarica di Albano (2)

- "Quello che tutti i cittadini devono sapere, è che il vero scandalo della gestione dei rifiuti nel Lazio non è quello di continuare a esportarli verso impianti fuori regione. Il vero e vergognoso scandalo è quello di non utilizzare la durata di questa 'esportazione' per realizzare quegli impianti di media e piccola dimensione, a basso impatto ambientale, che già sono previsti negli Ato dal Piano Rifiuti Regionale del Lazio e che a oggi ancora non esistono. In questo modo, si arriverebbe anche alla prevista e auspicata autosufficienza della capitale nel trattamento dei rifiuti. Le gravissime responsabilità della situazione attuale sono ben ripartite tra Regione e Comune, – proseguono Bonessio e Calcerano, – ma è prioritario che il Comune e la Città Metropolitana individuino ora le aree per realizzare gli impianti necessari previsti e che la Regione immediatamente proceda a tutti gli atti autorizzativi nel rispetto della normativa vigente, così da poter recuperare risorse economiche. (segue) (Com)