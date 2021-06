Roma: vice sindaco, solidarietà e vicinanza a Marco Doria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà e vicinanza a Marco Doria, presidente del Tavolo per la riqualificazione dei parchi e delle ville storiche di Roma. Così su Facebook, il vice sindaco di Roma Capitale Pietro Calabrese. "Tra gli effetti del ripristino della normale legalità - aggiunge - cioè lavori affidati tramite piani, programmi, progetti e infine appalti, non diretti agli amici degli amici con le false somme urgenze perenni, e il ripristino del controllo sui servizi che ne conseguono, con le denunce a chi non rispetta le regole, e soprattutto con Virginia Raggi a garanzia che si prosegua sulla stessa strada per gli anni a venire, garanzia che per i disonesti è la più grave delle 'minacce', ecco, tra questi effetti ora arrivano anche le bombe. Non ci avete fermato in cinque anni, eppure ci avete provato con ogni mezzo a disposizione. Alla frottola dell'autocombustione del Tmb al Salario non ci ha creduto nessuno. Del resto, è difficile credere che anche i 1.000 cassonetti dei rifiuti siano andati a fuoco da soli. Ora questo. Fareste bene ad arrendervi, noi non arretriamo di un millimetro". (Rer)