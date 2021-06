Grecia: Commissione approva Pnrr, 38 per cento a investimenti verdi e 23 per cento a digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sì della Commissione europea al piano nazionale di ripresa e resilienza della Grecia. La Commissione ha adottato oggi una valutazione positiva del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) della Grecia e questo è "un passo importante" verso l'erogazione di 17,8 miliardi di euro in sovvenzioni e 12,7 miliardi di euro in prestiti nell'ambito del meccanismo di recupero e resilienza (Rrf) nel periodo 2021-2026. L'analisi della Commissione ha considerato se gli investimenti e le riforme previste dal piano della Grecia supportano le transizioni verde e digitale; contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel semestre europeo; e rafforzarne il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica e sociale. La valutazione del piano da parte della Commissione rileva che destina il 38 per cento della dotazione totale della Grecia a misure a sostegno degli obiettivi climatici. Ciò include investimenti per il potenziamento della rete elettrica, il rafforzamento del regime di sostegno ai produttori di fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, il piano sostiene gli investimenti in ristrutturazioni efficienti dal punto di vista energetico e lo sviluppo di piani urbanistici locali con particolare attenzione al rafforzamento della resilienza climatica delle aree urbane. Altre misure includono il sostegno a un programma nazionale di riforestazione e una strategia globale per rafforzare la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi che copre, tra l'altro, gli investimenti nella mitigazione delle inondazioni. La valutazione rileva che il piano destina il 23 per cento dello stanziamento totale della Grecia alla transizione digitale. (segue) (Beb)