Grecia: Commissione approva Pnrr, 38 per cento a investimenti verdi e 23 per cento a digitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha sottolineato che il piano greco propone progetti in tutte e sette le aree faro europee. Si tratta di progetti di investimento specifici che affrontano questioni comuni a tutti gli Stati membri in settori che creano posti di lavoro e crescita e sono necessari per la doppia transizione. Ad esempio, la Grecia ha proposto 2,3 miliardi di euro per riformare il sistema dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente, unitamente a investimenti in programmi di riqualificazione e riqualificazione che coprono l'intera forza lavoro. Queste misure mirano a fornire alle persone competenze di alta qualità e pertinenti al mercato del lavoro, comprese le competenze relative alle transizioni verdi e digitali. La valutazione rileva inoltre che nessuna delle misure incluse nel piano danneggia in modo significativo l'ambiente, in linea con i requisiti previsti dal regolamento Rrf. Infine, il piano fornisce dettagli sufficienti su come le autorità nazionali preverranno, individueranno e correggeranno i casi di conflitto di interessi, corruzione e frode relativi all'uso dei fondi. (Beb)