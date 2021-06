Roma: sangue e coltello trovati in piazza Meucci, i commercianti “non ci sentiamo al sicuro”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un commerciante di Piazza Antonio Meucci a Roma ha riferito alla polizia che alle 4 del mattino di ieri, un uomo di etnia caucasica, si è presentato allo sportello per del cibo da asporto, chiedendo dei fazzoletti per tamponare una profonda ferita alla mano. Ottenuto ciò che chiedeva, il ferito si è allontanato a piedi. Sarebbe questo un ulteriore tassello per ricostruire il mistero del sangue e del coltello insanguinato ritrovati ieri mattina in piazza Meucci in prossimità via Oderisi da Gubbio. La macchia di sangue era vistosa e ha attirato l’attenzione dei passanti che hanno allertato gli agenti della polizia locale. La polizia scientifica intervenuta successivamente ha effettuato i rilievi e ha ritrovato nel cassonetto l’arma bianca chiusa in un sacchetto di plastica. (segue) (Rer)