Kosovo: presidente Osmani, 17 ottobre voto per le elezioni locali (2)

- Secondo Osmani, Daka avrebbe violato "l'integrità e la fiducia dei cittadini". La presidenza del Kosovo ha reso noto che “nell'ultimo processo elettorale, la Commissione è stata polarizzata e le riunioni e le decisioni sono state accompagnate da tensioni mai viste prima”. “In molti casi, il capo della Cec, non è stata in grado di essere indipendente di fronte alle polarizzazioni politiche e non ha dimostrato che il suo processo decisionale è stato guidato dall'interesse del grande pubblico, e quindi ha ha violato l'integrità e la fiducia che i cittadini ripongono nella Cec”, si legge nel comunicato della presidenza. La decisione di congedare formalmente Daka dalla guida della Cec arriva nel contesto della prossima tornata elettorale delle amministrative. e Daka. (Alt)