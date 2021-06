Serbia-Kosovo: dialogo Belgrado-Pristina, terminato incontro delle delegazioni a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa a Bruxelles la tappa di dialogo tra Belgrado e Pristina ai massimi livelli a cui hanno preso parte il presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro kosovaro Albin Kurti. All'incontro hanno partecipato anche l'alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell e il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak. Prima della riunione congiunta, Borrell e Lajcak hanno parlato separatamente con Kurti e Vucic. Il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, ha dichiarato all'emittente televisiva "Tv Pink" che la delegazione serba ha avuto un "buon incontro" con l'alto rappresentante Borrell, il quale "capisce" l'impegno di Belgrado verso il dialogo. "Ha compreso il nostro impegno verso il dialogo e la nostra disponibilità a normalizzare le relazioni", ha affermato Petkovic, secondo il quale Borrell ha annunciato che informerà il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dell'esito dell'incontro. (segue) (Seb)