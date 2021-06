Serbia-Kosovo: dialogo Belgrado-Pristina, terminato incontro delle delegazioni a Bruxelles (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Petkovic, inoltre, il presidente Vucic ha affermato che la Serbia è interessata ad una svolta nel dialogo e che la delegazione è giunta a Bruxelles per raggiungere un accordo e arrivare ad una soluzione di compromesso. "L'Unione sta cooperando strettamente con gli Stati Uniti sulla questione del Kosovo, e questo complica la nostra posizione, ma noi siamo qui e combatteremo", ha concluso Petkovic. In un messaggio prima dell'incontro, Borrell ha invitato Pristina e Belgrado a sfruttare il nuovo slancio del dialogo sulla normalizzazione delle relazioni, osservando che il raggiungimento di un accordo globale è "la strada per il futuro europeo". Prima dell'incontro il presidente serbo Vucic ha dichiarato che Belgrado insiste sull'attuazione di tutto quanto concordato finora. L'ultimo round di colloqui si è tenuto il 10 dicembre 2020 e la Serbia era rappresentata dal direttore dell'Ufficio per il Kosovo, Petar Petkovic. (Seb)