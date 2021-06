Serbia-Kosovo: Lajcak su tappa dialogo, oggi abbiamo iniziato un nuovo capitolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciò che è importante per l'Unione europea è che entrambi i leader hanno confermato che non c'è altra via da seguire se non quella di normalizzare le relazioni tra Kosovo e Serbia ed entrambi si sono impegnati a lavorare su una normalizzazione globale delle relazioni attraverso il dialogo", ha osservato ancora Lajcak, aggiungendo che entro fine luglio si terrà un nuovo incontro. "L'Unione europea, così come i cittadini del Kosovo e della Serbia, hanno grandi aspettative dai due leader per superare l'eredità del passato e guidare il Kosovo e la Serbia verso il loro comune futuro europeo, riuscendo a normalizzare le relazioni tra loro in modo globale", ha concluso Lajcak. (Beb)