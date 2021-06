Bosnia: difesa Mladic annuncia richiesta di revisione del processo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il verdetto contro Ratko Mladic è un proseguimento della criminalizzazione da parte del tribunale dell'Aia, (criminalizzazione) che è diventata una macchia sulla reputazione del Meccanismo (residuale dell'Aia). Qualcuno è stato chiamato a rispondere del bombardamento di massa di obiettivi civili, compresa la città di Belgrado?", ha dichiarato il rappresentante russo chiedendosi perché il Tribunale internazionale "è rimasto cieco e sordo di fronte a certi crimini" e "perché ha voltato la testa davanti agli evidenti crimini degli albanesi del Kosovo e ai loro casi che vengono risolti da un tribunale speciale in Kosovo". Diversa la posizione del rappresentante degli Stati Uniti, che ha espresso soddisfazione per la condanna all'ergastolo confermata ieri in appello per Ratko Mladic. "Oggi è un giorno storico, Mladic è stato condannato. Trent'anni fa, lui ei suoi sostenitori hanno iniziato una campagna di pulizia etnica, e ricordiamo in particolare i giorni in cui sono entrati a Srebrenica. Siamo soddisfatti del lavoro del Meccanismo internazionale", ha detto il rappresentante degli Stati Uniti aggiungendo che il suo Paese è "deluso" per il fatto che la Serbia non ha adempiuto ai suoi obblighi verso il Tribunale internazionale. (segue) (Seb)